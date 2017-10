Veröffentlicht am 15. Oktober 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Die Zukunft des Glaubens – Zu einem Vortragsabend im katholischen Pfarrheim in Elkhausen laden die KAB St. Elisabeth aus Birken-Honigsessen und die Kolpingfamilie Wissen e.V. ganz herzlich ein. Am Mittwoch, 18. Oktober in der Zeit von 19:30 bis 21:45 Uhr spricht Pater Alfons Höfer aus Bonn zum Thema: “Die Zukunft des Glaubens in einer säkularisierten Gesellschaft“. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter würden sich über eine kleine finanzielle Beteiligung freuen.