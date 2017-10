Veröffentlicht am 14. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Donnerstag, 20. Oktober liest der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Nico Paech aus seinem Buch: „Befreiung vom Überfluss“ – Lesung und Diskussion mit Niko Paech: Nach einer vollen Arbeitswoche möchte man sich ja auch mal etwas gönnen: ein neues Auto, ein iPad, einen Flachbildfernseher oder etwas zum Anziehen oder, oder…. Ruckzuck steckt man im Teufelskreis aus Konsumwunsch und Zeitmangel. Nicht nur das: der stete Ruf nach ‚mehr‘ lässt Rohstoffe schwinden und treibt die Umweltzerstörung voran. Aber noch ist die Welt nicht bereit, von der Droge ‚Wachstum‘ zu lassen. Die Diskussion über ein Ende der Maßlosigkeit nimmt an Fahrt auf. Der Umweltökonom Niko Paech liefert dazu die passende Streitschrift, die ein sogenanntes ‚grünes‘ Wachstum als Mythos entlarvt. Dabei gelten ‚grünes‘ Wirtschaftswachstum und ’nachhaltiger‘

Konsum als neuer Königsweg. Doch den feinen Unterschied – hier ‚gutes‘, dort ’schlechtes‘ Wachstum – hält Niko Paech für Augenwischerei. In seinem Gegenentwurf fordert er industrielle Wertschöpfungsprozesse einzuschränken und lokale Selbstversorgungsmuster zu stärken. Das von Paech skizzierte Wirtschaften wäre genügsamer, stabiler und ökologisch verträglicher. Es würde viele Menschen entlasten, denen im Hamsterrad der materiellen Selbstverwirklichung schon ganz schwindelig wird.

Niko Paech: Prof. Dr.: seit 2016 Lehrbeauftragter an der Universität Siegen im Studiengang „Plurale Ökonomik“, Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte Umweltökonomik, Institutionenökonomik,

Nachhaltigkeitsforschung, Postwachstumsökonomik. Die Veranstaltung findet ab 20:00 Uhr im Regionalladen Unikum, Bahnhofstraße 27 in Altenkirchen statt. Der Eintritt ist frei!