Veröffentlicht am 3. Oktober 2017 von wwa

STRASSENHAUS – 22jähriger Mann fährt unter Drogeneinfluss zur Polizei – Nachdem einem 22jährigen Fahrzeugführer in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund einer Fahrt unter Drogeneinfluss der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurde, erschien er am frühen Montagabend bei der Polizei in Straßenhaus, um den Schlüssel abzuholen.

Hierbei fiel dem Polizeibeamten auf, dass der junge Mann erneut unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem Motorroller zur Polizei gefahren ist. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.