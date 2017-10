Veröffentlicht am 3. Oktober 2017 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall am Montag, 02. Oktober, auf der L 280 – Leicht verletzt wurde ein 21 Jahre alter Autofahrer, der die L 280 von Alsdorf in Richtung Daaden befuhr, als er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und sich anschließend mit dem Wagen überschlug. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.