Großeinsatz der VG Feuerwehr Kirchen

Veröffentlicht am 3. Oktober 2017 von wwa

MUDERSBACH – Gartenhütte in Mudersbach brennt komplett ab – Gemeldeter Gebäudebrand mit Menschrettung sorgt für Großeinsatz der Verbandsgemeinde Feuerwehr Kirchen (Sieg) – Dienstagmorgen, 03. Oktober, gegen 01:10 Uhr wurden die Löschzüge des Ausrückbereiches Siegtal, Brachbach, Mudersbach und Niederschelderhütte, sowie der Löschzug Kirchen und die Feuerwehreinsatzzentrale durch die Leitstelle Montabaur zu einem Gebäudebrand mit Menschrettung in die Bahnhofstraße in Mudersbach unweit des Kirmesgeländes alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Mudersbach brannte vor Ort eine Gartenhütte in einem kleinen Waldstück zwischen Bahnhofstraße und Bahntrasse in voller Ausdehnung. Teile des angrenzenden Waldes hatten ebenfalls bereits Feuer gefangen. Menschenleben waren im Gegensatz zur ersten Einsatzmeldung nicht in Gefahr.

Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Brand wurde schnell gelöscht und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert. Der Einsatz dauerte bis circa 04:00 Uhr. Die Feuerwehr Mudersbach wurde gegen Mittag, 11:00 Uhr, nochmals zu Nachlöscharbeiten an die Einsatzstelle gerufen, nachdem die Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt hatte. Die Brandursache blieb trotzdem unklar.

Im Einsatz waren Löschzug 7 Mudersbach, LZ 2 Brachbach, LZ 9 Niederschelderhütte, LZ 1 Kirchen, LZ 3 Freusburg, LZ 10 Wehbach-Wingendorf für die Atemschutzlogistik, die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Feuerwehr, die Feuerwehreinsatzzentrale, der DRK Ortsverein Wehbach Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Betzdorf. (nira) Foto: PuMA