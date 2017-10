Veröffentlicht am 3. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Aktion Biotonne Deutschland“ in Altenkirchen – AWB und REWE starteten in Altenkirchen „Aktion Biotonne Deutschland“. Die Kampagne wird unterstützt vom Bundesumweltministerium, Landesumweltministerium und zahlreichen Kommunen. Im Rewe Center Altenkirchen und über 2.000 weiteren Rewe Märkten in Deutschland gab es Tipps zur richtigen Abfalltrennung. Werkleiter der AWB Landkreis Altenkirchen Dipl. Ing. Werner Schumacher stand mit seinen Mitarbeitern den Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Millionen Tonnen an Küchen- und Gartenabfällen werden falsch getrennt und landen in der Restmülltonne. Dies ist eine gigantische Verschwendung von Biomasse, aus der wertvoller Kompost sowie Biogas für Strom und Wärme hergestellt werden können. Koch- und Essensabfälle gehören in die Biotonne, so Schumacher. Wer konsequent so handelt, leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Recycling sowie Ressourcen- und Klimaschutz. Die Kampagne wirbt nicht nur für mehr, sondern auch für sauberen Bioabfall. Ein großes Problem sind nicht kompostierbare Materialien. Glas, Plastik, Dosen und andere Fremdstoffe können nur mit großem Aufwand und hohen Kosten in der Kompost- und Biogasanlage aussortiert werden. Neu an der „ Aktion Biotonne Deutschland“: Die Aufklärung über die Biotonne findet zum ersten Mal im Lebensmitteleinzelhandel statt. Nina Jesse, Marktleiterin im Rewe-Center in Altenkirchen, das sich gemeinsam mit dem NABU an der deutschlandweiten Kampagne beteiligt, sagte: „Rewe engagiert sich seit Jahren für verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Wir unterstützen im September und Oktober die Aufklärung der Verbraucher über die Biotonne“. (rewa) Fotos: Renate Wachow