Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

NAUORT – Schwerer Verkehrsunfall in Nauort – Eine Person schwer verletzt – Am Samstag, 30. September, um 02:50 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße, Nauort, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der allein beteiligte Unfallverursacher die Rheinstraße aus Richtung Alsbach kommend in Fahrtrichtung Isenburg. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher musste notärztlich versorgt werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden.