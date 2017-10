Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Niederfischbacher Kirmesorganisatoren der U.N.S. laden Bürger und Bürgerinnen zum Ideenaustausch und Mitarbeit an der zukünftigen Kirmesorganisation ein – Dass die Föschber Kirmes existiert und in den letzten zehn Jahren sich so positiv entwickelt hat, wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich. Damit es auch zukünftig eine attraktive Kirmes in Niederfischbach gibt, möchte sich die U.N.S. mit interessierten Bürger und Bürgerinnen austauschen. Neue Ideen, Rückmeldungen zur letzten Kirmes, Unterstützung im Vorfeld der Kirmes u.v.m. sollen diskutiert werden.

Der U.N.S. ist es besonders wichtig Bürger/innen zu finden, die Interesse haben das Team der U.N.S. ergänzend bei der Kirmes zu unterstützen. „Denn die Arbeiten sind sehr umfangreich und ohne zusätzliche Unterstützung kaum noch möglich“, so Markus Walkenbach von der U.N.S.

„Die U.N.S. ist kein eingetragener Verein, sodass hier keine Mitgliedschaft oder ähnliches existiert. Es geht uns lediglich darum, speziell für die Kirmes noch Ehrenamtler/innen zu finden, die die ein oder andere Aufgabe übernehmen möchten“, so Tim Kraft von der U.N.S. ergänzend.

Eingeladen sind hiermit alle interessierten Bürger/innen an dem Austausch teilzunehmen. Dieser findet am 18. Oktober ab 19:00 Uhr im Hotel Fuchshof Niederfischbach statt.