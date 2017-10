Gemeinsame Apfelernte in Pracht

Veröffentlicht am 2. Oktober 2017 von wwa

PRACHT – Gemeinsame Apfelernte am Samstag 07. und 21. Oktober in Pracht – Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen die Apfelbäume der Ortsgemeinde Pracht zu Gunsten der Kindergartenkinder in Pracht abgeerntet werden. Entlang der Gemeindewege gibt es mittlerweile 95 Gemeindeeigene Apfelbäume die eine gute Ernte versprechen.

Am Samstag, 07. Oktober ab 09:00 Uhr treffen sich die Ratsmitglieder in Wickhausen in der Straße „Zum Bergwinkel“ vor dem Haus Nr. 15 um die Apfelernteaktion zu starten. Helfer sind herzlich willkommen, ebenso können auch privat geerntete Äpfel zur Unterstützung der Aktion bei der Ortsgemeinde abgegeben werden. In der Straße „Zum Bergwinkel Nr. 15“ wird eine Sammelstelle eingerichtet wo bis zum 21. Oktober Äpfel abgebeben werden können.

Die Äpfel werden in die Kelterei gefahren und gegen Apfelsaft eingetauscht. Dieser wird an die Kinder in der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ in Pracht übergeben. Die Ratsmitglieder und der Ortsbürgermeister freuen sich auf eine gute Beteiligung. Der nächste Ernteeinsatz wird auf den Samstag, 21. Oktober, ab 09:00 Uhr festgelegt. Treffpunkt ist wieder „Zum Bergwinkel 15“ in Wickhausen.