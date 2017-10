Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

PRACHT – Frauenchor Pracht auf den Spuren der „SOKO Wismar“ – Mehrtageausflug führt den Frauenchor Pracht nach Wismar. Bevor die Unterkunft in Wismar bezogen wurde, stand eine Stadtführung in der Hansestadt Lübeck auf dem Programm. Am nächsten Tag starteten die Sängerinnen zu einer Ostseerundfahrt. Die Ostseebäder Scharbeutz, Boltenhagen und Niendorf wurden angesteuert. Am Timmendorfer Strand stand der Gruppe eine längere Pause zur Verfügung. Nachmittags steuerten die Frauen wieder ihr Domizil in Wismar an, dort wurde drei Tage ausgiebig gefeiert und getanzt.

Am Samstag unternahm der Chor eine Schiffstour auf der Ostsee und einen Stadtrundgang durch Wismar, wo die markanten Drehortplätze der Krimiserie „SOKO Wismar“ zu sehen waren. Nach einem schönen Frühschoppen trat der Frauenchor die Heimreise an. In der Erlebnisgastronomie Potts in Oelde nahm man noch einen Abendsnack zu sich. Spätabends traf die Gruppe wieder wohlbehalten in Pracht ein.