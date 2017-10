Döppekoocheessen beim VdK-Ortsverband Heddesdorf

Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

HEDDESDORF – Erstmalig zum Döppekoocheessen hatte der VdK-Ortsverband Heddesdorf eingeladen. Äußerst zufrieden begrüßte Vorsitzender Sven Lefkowitz 50 Mitglieder und Freunde des VdK in Müller´s Gaststübchen in Heddesdorf. Auch Neuwieds Sozialdezernent Michael Mang hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz vollen Terminkalenders bei den VdKlern ein kurzes Grußwort zu sprechen. Er lobte das große soziale und ehrenamtliche Engagement des VdK nicht nur in Heddesdorf, sondern in der ganzen Stadt.

Nach dem Grußwort ließ dann das Essen nicht lange auf sich warten. Familie Müller servierte den hausgemachten und wohlschmeckenden Döppekooche sowie leckere Schnitzel für die Mitglieder, die eine Alternative wünschten. Bei angeregten Gesprächen wurde gemeinsam gespeist und auch nach dem Essen hatten sich die Gäste noch viel zu erzählen, so dass man auch gerne noch eine ganze Weile zusammenblieb.