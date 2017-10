Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

LINZ – Musikalische Zeitreise „mit der Schreibmaschine von Persien nach Amerika“Zur großen Freude der Bewohnerinnen und Bewohner fand am Sonntagnachmittag ein Konzert des Instrumentalensembles der Musikschule Klangwerk Neuwied in der gut besuchten historischen Kapelle der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz/Rhein statt.

Der Raum füllte sich sehr schnell, da ein großes Interesse seitens der Bewohner/innen herrschte. Ebenso besuchten auch Gäste von außerhalb „Das Konzert“. Die Musikstücke luden zum Träumen ein und der Applaus war vorprogrammiert. Kleine sowie große Künstler zeigten ihr Können mit den Instrumenten: Konzertflöte, Blockflöte, Saxophone, Klavier, Klarinette und Posaune oder einer Triangel.

Es wurden verschiedene musikalische Stücke gespielt wie West Side Story oder der Nussknacker oder Fluch der Karibik und vieles mehr, um einige zu nennen. Es war ein sehr schönes Konzert schwärmten die Bewohner/innen und hoffen dass die Schüler/innen der Musikschule Klangwerk im nächsten Jahr wieder vorbei kommen um ihr Können in die Senioren-Residenz zu zeigen.