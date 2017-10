Veröffentlicht am 2. Oktober 2017 von wwa

HERDORF – Bollnbacher Musikverein Herdorf und Kreismusikschule starten mit neuer Kooperation – Zwei Früherziehungskurse in Herdorf – Eine neue Kooperation haben der Bollnbacher Musikverein Herdorf e.V. und die Kreismusikschule begründet. Ab sofort übernimmt die Kreismusikschule zwei Kurse „Musikalische Früherziehung“ für den Musikverein und hilft damit ein Stück weit, den Nachwuchs des rührigen Vereins im „Städtchen“ Herdorf zu sichern. Alle Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren sind eingeladen, in diesem Kurs die Welt der Musik kennenzulernen. Auf spielerische Weise lernen sie Noten und die Orchester-Instrumente kennen, singen, tanzen und spielen natürlich selbst Instrumente.

Die Verantwortlichen beider Einrichtungen freuen sich über die neue Zusammenarbeit, die bei der offenen Probe diese Woche begründet wurde. „Wir freuen uns sehr, dass der Bollnbacher Musikverein Herdorf auf uns zu gekommen ist und die Kreismusikschule so auch wieder in Herdorf präsent ist!“, so Schulleiter Michael Ullrich und der Vereinsvorsitzende Adrian Erner ergänzt: „Gut, dass wir in Herdorf weiterhin Früherziehungskurse anbieten können und in der Kreismusikschule einen kompetenten Partner gefunden haben.“

Marén Mehnert wird den Kurs für die Kreismusikschule leiten, der schon vergangene Woche Freitag in den eigens angemieteten Räumlichkeiten im Herdorfer Knappensaal beginnt. Interessenten können sich übrigens noch anmelden. Weitere Informationen gibt der Bollnbacher Musikverein Herdorf gerne, Ansprechpartner sind die beiden zweiten Vorsitzenden Janina Utsch 0151 25351792 sowie Laura Knetsch 0170 9306581 oder unter der Mailadresse bollmichs@googlemail.com.

Foto: Die neue Kooperation zwischen dem Bollbacher Musikverein Herdorf e.V. und der Musikschule des Kreises Altenkirchen hat vergangenen Freitag mit zwei Früherziehungskursen begonnen. Die Verantwortlichen haben bei der offenen Probe die Zusammenarbeit begründet, (v.l.) 1. Vorsitzender Adrian Erner, Schulleiter Michael Ullrich, Musikpädagogin und Kursleiterin der Musikschule Marén Mehnert, die stellvertretenden Vorsitzenden Janina Utsch und Laura Knetsch und Kathrin Pfeifer, ebenfalls Musikverein.