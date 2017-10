Veröffentlicht am 3. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Interkulturelle Wochen enden am 5. Oktober – Gemeinsame Abschlussveranstaltung mit Prof. Dr. Josef Freise. Drei Wochen voller interkultureller Begegnungen zum Aufbau von Toleranz und Respekt gegenüber anderen Kulturen und Religionen enden am Donnerstag, 5. Oktober. An diesem Donnerstag laden Stadt und Kreis Neuwied zur Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen ein. Wie die Integrationsbeauftragten von Stadt und Kreis Neuwied, Dilorom Jacka und Andrea Oosterdyk, betonen, richtet sich die Veranstaltung ab 18:00 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied vor allem an die, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und wertvolle Unterstützung geleistet haben. Danke sagen wollen die beiden Organisatorinnen aber auch allen, die zum Gelingen der Interkulturellen Wochen beigetragen haben.

Gezeigt wird zusammen mit den Kinobetrieben Weiler als Mitveranstalter der Film „Monsieur Claude und seine Töchter“, der in witzigen Dialogen Vorurteile gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion aufzeigt. Ein französisches Ehepaar ist stolz auf seine vier Töchter. Doch zum Leidwesen des konservativen Vaters heiraten drei der Mädchen keine Katholiken, sondern einen jüdischen Geschäftsmann, einen muslimischen Rechtsanwalt und einen chinesischstämmigen Banker. Die letzte Hoffnung, doch noch einen standesgemäßen Schwiegersohn zu bekommen, ruht auf der jüngsten Tochter. Und deren Mann ist tatsächlich katholisch, aber auch da zeigen sich Probleme.

Zum Einstieg gibt es eine Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Josef Freise, der 20 Jahre Professor an der Katholischen Fachhochschule NRW in Köln war und seinen Schwerpunkt auch noch seit seinem Ruhestand auf die Migrations- und Friedenspädagogik legt. Gemeinsam wird die Frage aufgeworfen, welche Herausforderungen im respektvollen Umgang mit Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft es heute in Stadt und Kreis Neuwied gibt. Der Abend und damit auch die IKW 2017 schließt mit einem Empfang.

Einlass am Donnerstag, 5. Oktober, ist um 17:30 Uhr in der vhs, Heddesdorfer Str. 33, Neuwied. Weitere Informationen gibt es bei den beiden Integrationsbeauftragten Andrea Oosterdyk, 02631 803 129, andrea.oosterdyk@kreis-neuwied.de und Dilorom Jacka, 02631 802 284, djacka@neuwied.de