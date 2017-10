Turnen für die Kleinsten beim DRK

Veröffentlicht am 11. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Turnen für die Kleinsten – Motorik und Spiel – Bewegung ist ein zentraler Baustein in der gesunden Entwicklung eines jeden Kindes. Ab Freitag, 27. Oktober startet das DRK wieder in Altenkirchen, beim DRK-Kreisverband, Kölner Str. 97 (Lehrsaal) zu einem wöchentlichen Treffen. Um 15:30 Uhr sind „die Läufer“ am Start. Durch verschiedene Bewegungsangebote wie Spiele, Parcours regen zum Laufen, Hüpfen, Springen, Klettern und Balancieren an. Das Selbstvertrauen wird aufgebaut und Ängste abgebaut. Zudem werden die Grundlagen für alle wichtigen motorischen Fähigkeiten vermittelt. Die Kurse sind fortlaufend. Anmeldungen und Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, bei Birgit Schreiner, Telefon: 02681 800644 (vormittags) oder per Email schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.