Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Schüler malen ihre Heimatstadt für China – Bei internationalem Wettbewerb ausgezeichnet – Seit gut zwei Jahren haben die chinesische Stadt Suqian und Neuwied eine Städtepartnerschaft, die wie jede Partnerschaft durch gegenseitige Besuche mit Leben gefüllt wird. Diese Freundschaft ermöglichte es jetzt 17 Neuwieder Grundschülern, am Jiangsu International Malwettbewerb für Jugendliche teilzunehmen.

Suqian gehört wie 12 weitere Städte zur Provinz Jiangsu. Und innerhalb dieser Provinz und ihrer Partnerstädte veranstaltete das Amt für auswärtige Angelegenheiten den Wettbewerb für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. 16 Schüler/innen der jetzt 3. Klasse der Grundschule an der Wied und ein Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums arbeiteten kreativ zum Thema Heimatstadt. Die Bilder in unterschiedlichen Techniken wurden nach China geschickt.

Eine Fachjury zeichnete bei einer Zeremonie in Jiangsu die Preisträger aus. Florian Thelen, Kain Hanikel und Laura Mahlmann belegten dabei die ersten drei Plätze. Da die Neuwieder Schüler nicht selbst nach China reisen konnten, erhielten sie ihre Zertifikate vom Beigeordneten Michael Mang. Die Übergabe wurde mit der Kamera begleitet und ein kurzer Film nach Suqian geschickt, so dass die Jugendlichen zwar nicht persönlich aber zumindest im Bild an der Preisverleihung teilnehmen konnten. Zu sehen gibt es das Video unter http://www.neuwied.de/staedtepartnerschaft.html