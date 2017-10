Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

OBERKROMBACH – Motorradclub Sandnes aus Norwegen – Seit einigen Jahren beherbergt der Hof Rödder in Oberkrombach, Ortsgemeinde Mittelhof bei Wissen das Clubheim der deutschen Sektion („Chapter“) des Motorradclubs Sandnes in Norwegen. Unter der Leitung des Vorsitzenden Frank Brühl hat man den ehemaligen Stall zu einer gemütlichen Unterkunft für Freunde des Motorradfahrens ausgebaut. Man trifft sich in lockerer Runde, fachsimpelt und lässt es sich gut gehen. Zum zweiten Mal stand jetzt eine große Herbstparty auf dem Programm. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Rockband „The Vagrants“ mit ihrer dynamischen Sängerin Renate Iorio. Die Gruppe ist in Australien beheimatet und hat dort einen hervorragenden Ruf in der Musikszene. Ihre Auftrittsorte liegen aber auf der ganzen Welt verstreut. Stücke von Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, den Rolling Stones oder Eric Clapton gehören genauso zu ihrem Repertoire wie selbstverfasste Titel. Der Sängerin werden sogar vokalistische Ähnlichkeiten mit Janis Joplin und Susi Quatro nachgesagt. Die Zuhörer in Oberkrombach waren jedenfalls begeistert und verlangten nach einigen Zugaben. Schon am Samstag, 14. Oktober 2017, treten die fünf „Vagrants“ in der Herdorfer Musikkneipe „Rattenloch“ auf. Die Gäste der Herbstparty kamen übrigens neben Deutschland unter anderem aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden, Wales und Italien. Natürlich feierten auch die Nachbarn in Oberkrombach kräftig mit. „Jedermann ist bei uns willkommen“, betont Frank Brühl, genannt „Seppy“, „ob mit oder ohne Feuerstuhl“. Die nächste große Festivität steht am 30. März bis 1. April 2018 als „24. International Easterparty“ auf dem Programm. „Auch dann stellt man uns den Zeltplatz auf der Wiese gegenüber des Clubheims kostenlos zur Verfügung, wofür ich mich in aller Form bedanke“, sagte Brühl zum Abschied und freut sich an Ostern über regen Zuspruch aus nah und fern. (wwa) Fotos: Sieht