Veröffentlicht am 10. Oktober 2017 von wwa

BEROD – Der „Regenbogenfisch“ – Musical für Kinder am 5. November im Bürgerhaus Berod – Die Freie Bühne Neuwied gastiert am Sonntag, 5. November, ab 16:00 Uhr im Bürgerhaus in Berod mit dem Musical für Kinder „Der Regenbogenfisch“. In dieser Geschichte geht es um einen Fisch, dessen Schuppenkleid in allen Regenbogenfarben schimmert und von all seinen Artgenossen bewundert wird.

Eines Tages bittet ihn ein kleiner blauer Fisch um eine Glitzerschuppe, doch der Regenbogenfisch schenkt ihm keine und jagt ihn davon. Der kleine blaue Fisch erzählt seinen Freunden von diesem Erlebnis und von da an wird der Regenbogenfisch von allen anderen gemieden. Ab dann ist er einsamster Fisch im Meer.

Der Regenbogenfisch ist ein wunderschönes Figurentheater für Kinder ab drei Jahren. Veranstalter ist das Jugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt beträgt 3 Euro Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz.