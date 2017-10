Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände auf Schiffsfahrt

Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände – 200 Mitglieder und Freunde des Sozialverbandes VdK gegrüßte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände, Rüdiger Hof, an Bord der „Königsbacher“ der Reederei Gilles zur jährlichen Ausflugsfahrt. Erstmalig an einem Sonntag hatte der VdK eingeladen. Hintergrund war, dass man auch den berufstätigen und Familien mit Kindern die Gelegenheit zum gemeinsamen Erlebnis Schifffahrt geben wollte. Eine Überlegung, die aufging und dankbar angenommen wurde.

So machte sich das Schiff nach der Begrüßung in gemütlicher Fahrt von Neuwied zunächst auf nach Leutesdorf um dort weitere Gäste aufzunehmen und dann in Richtung Königswinter zu „schippern“. Während der Fahrt wurde den Gästen dann auch reibungslos das Mittagessen serviert, bevor das Schiff am Zielort Königswinter anlegte.

Dort wurden für die Mitfahrer gleich mehrere Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung angeboten. So fuhr eine Gruppe mit der Drachenfelsbahn gemeinsam auf den Drachenfels, um dort die spektakuläre Aussicht zu genießen und/ oder auch das Schloss Drachenburg zu besichtigen. Eine andere Gruppe besuchte das Sealife Center, das mit seinen vielfältigen Aquarien einem breiten Ausschnitt der vielfältigen Meeresbewohner bietet. Schließlich fühlte sich eine andere Gruppe von der Stadt Königswinter mit ihrer schönen Altstadt und der Rheinpromenade zum Bummeln und Verweilen eingeladen.

Pünktlich zur festgelegten Zeit fanden sich alle Mitfahrer wieder auf dem Schiff ein und verbrachten die Rückfahrt bei Sonnenschein sogar auf Deck. Für die musikalische Unterhaltung während der ganzen Reise sorgte die bekannte Gruppe „Strich-Punkt – ganz ohne Noten“ mit ihren Mundharmonikas. Sie spielten sehr zur Freude der Gäste zahlreiche bekannte Schlager und viele Klassiker. Die Resonanz für die Organisatoren war für die Fahrt sehr positiv, so dass man von ihnen sicher auch im nächsten Jahr einen schönen Schiffsausflug erwarten kann.

Foto: Zum Gruppenbild in Königswinter versammelte sich die komplette VdK-Gruppe am Ufer