Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Projekt: „Mein Tag als Direktor bei der Sparkasse Westerwald-Sieg“ – Im Rahmen des Inklusionsprojektes „Mein Tag als…“ der Lebenshilfe konnten zwei Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe Altenkirchen den Arbeitsalltag in der Sparkasse näher kennenlernen. Sabine Schmitz, Natalie Nagel und Alexander Küpper besuchten mit der Inklusionskoordinatorin der Lebenshilfe, Gerlinde Räder, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen. Dr. Andreas Reingen nahm sich trotz seines vollen Terminkalenders viel Zeit und stand ihnen Rede und Antwort zu seiner Person und zu allgemeinen Sparkassenthemen. So lernten die Teilnehmer ihn sehr persönlich kennen und hörten einiges über die Geschichte und den öffentlichen Auftrag der Sparkasse.

Sie erfuhren auch ein wenig über die Arbeitsabläufe in einem Kreditinstitut „hinter den Kulissen“, z. B. die Arbeiten die ein Kreditantrag nach sich zieht. Bei einem Rundgang durch das Gebäude der Sparkasse konnten die sehr interessierten Besucher den Ablauf einer Geldauszahlung mit dem Automatischen Kassentresor verfolgen und den Kundentresor anschauen.

Das Projekt ermöglicht es, Menschen mit Behinderung, die nur die Arbeit in der Werkstatt der Lebenshilfe kennen, den Arbeitsalltag in anderen Firmen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen sowie Ängste und eventuell vorhandene Vorurteile oder Hemmungen auf beiden Seiten abzubauen. Auf diese Weise ergibt sich für den ein oder anderen sogar die Möglichkeit zukünftig in einer Firma außerhalb der Lebenshilfe-Werkstatt zu arbeiten.