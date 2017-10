Veröffentlicht am 8. Oktober 2017 von wwa

KIRCHEN – 14. Kirchener Stadtfest mit Martinsmarkt – Am Abend 05. November „rhenag meets music“: Open Air 18:30 bis 22:00 Uhr mit DJ Anton und der Familie Hossa – Mitten im Stadtkern vom Rathaus- bis zum Bahnhofsplatz präsentiert sich das diesjährige Stadtfest in Kirchen (Sieg) und wird mit Vereinen, Firmen, Künstlern, Geschäften und Einrichtungen sowie Gästen von nah und fern groß gefeiert. Auch in diesem Jahr richtet sich das Programm wieder an Groß und Klein sowie Jung und Alt. Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr die Show-Bühne in der Lindenstraße (Parkdeck), auf welcher Dank der freundlichen Unterstützung von rhenag ab 18:30 Uhr mit gleich zwei Profi-Auftritten ein musikalisches Feuerwerk der Spitzenklasse entzündet wird!

So macht u. a. DJ Anton Station auf dem Kirchener Stadtfest. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde er ausgezeichnet mit dem „Deutschen Showpreis“ für die beste LIVE Show & Performances. Sein Musikrepertoire reicht von „A“ wie Anton aus Tirol bis „Z“ wie Zillertaler Schürzenjäger. Die Dj. Anton LIVE Show ist der zur Zeit meistgebuchte Double LIVE Act. Im Jahr 2007 stellte Anton seine erste eigene CD auf Mallorca mit Erfolg vor. Ein Jahr später die zweite CD, ein Weihnachtslied einmal etwas anders: Jingle Bells mit einem Rhythmus, der ins Blut geht und im Kopf hängen bleibt. Anton ist überall ein gern gesehener Gast.

Wo die musikalische Bilderbuchfamilie „Hossa“ ihr mobiles Wohnzimmer aufbaut und das Publikum zu „Hossa TV“ einlädt, da ist vor allem eins angesagt: Party von der ersten bis zur letzten Minute. Denn die neun erstklassigen Akteure präsentieren in ihrem Programm nicht nur die die besten und bekanntesten Kultschlager der 70er Jahre, sondern schöpfen auch aus einem breiten Repertoire von Songs aus der Zeit der der Neuen Deutschen Welle und deutschsprachigen Party-Hits der 80er. Mit ihrer Show und einer detailverliebten Kulisse, die ihresgleichen sucht, hat sich die Band in nur knappen zwei Jahren den Ruf einer der bestgebuchten Schlager- und Party-Bands im deutschsprachigen Raum erspielt. Fliegende Kostümwechsel sorgen außerdem dafür, dass bei einer „Familie Hossa“-Show ja keine Langeweile aufkommt. Erleben Sie mit ihr das diesjährige Stadtfestfinale in Kirchen (Sieg) – das können Sie sich keinesfalls entgehen lassen, und wie immer ist der Eintritt frei!

Vom Rathausplatz ausgehend über die Linden-, Brücken und Bahnhofstraße bis hin zum Bahnhofsvorplatz erstreckt sich der Martinsmarkt. Vereine, Firmen, Marktbeschicker und städtische Einrichtungen präsentieren dabei ihre Angebote. In den angrenzenden Gebäuden der Villa Kraemer und dem Ratssaal finden Ausstellungen statt. Die Gelbe Villa, die ökumenische Sozialstation, die Sparkasse Kirchen und die Westerwald Bank haben einen Tag der offenen Tür und laden zu eigenen Aktionen ein. Musik, Gesang, Tanz und Klamauk bekommen die Gäste ab 11:00 Uhr auf der Bühne in der Lindenstraße geboten. Heimische Autohändler stellen ihre Neuwagen vor. Die Geschäfte haben im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Die VG-Jugendpflege Kirchen präsentiert das „Clownstheater kleine Absicht“ und Walk-Acts im Festtrubel. Erstmals wird in diesem Jahr um 11:00 Uhr auf der Stadtfest-Bühne ein ökumenischer Stadtgottesdienst stattfinden.

Auch Anmeldungen zum Kirchener Stadtfest sind mittels des Teilnahmebogens noch bis zum 13. Oktober möglich. Veranstalter: Stadt Kirchen (Sieg), Info-Telefon: 02741/9572-11 (Sven Wolff), Email: stadtfest@kirchen-sieg.de,