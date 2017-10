Veröffentlicht am 7. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Russischsprachkurse bei der Kreisvolkshochschule – Mit Beginn des neuen Semesters bietet die Kreisvolkshochschule zum wiederholten Mal Russischsprachkurse an. – Einen ersten Einblick in die russische Sprache und Kultur vermittelt der Russischsprachkurs für Anfänger, der am Montag, 16. Oktober um 19:30 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen beginnt.

Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen die Vermittlung der russischen Alltagssprache und eine Einführung in die russische Grammatik. Als Vorbereitung für eine Geschäfts- oder Urlaubsreise wird die Verständigung in typischen Alltagssituationen geübt. Dabei genügen oft einfache Redewendungen und Dialogteile, um sich während einer Reise zurechtzufinden. Der erste Termin ist ein kostenloser Schnuppertermin für alle Interessierten.

Für Personen, die bereits Vorkenntnisse in der russischen Sprache besitzen, findet am Montag, den 16. Oktober bereits ab 18:00 Uhr ein weiterer Kurs statt. Die Teilnehmergebühr für die Sprachkurse beträgt bei acht Teilnehmenden jeweils 60 Euro. Kursleiterin ist die Muttersprachlerin Tatjana Kuhfeld. Die Kurse umfassen jeweils 12 Termine. Nähere Informationen zu den Angeboten gibt es bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/81- 22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.