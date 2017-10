Veröffentlicht am 6. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Einführungskurs in die Homöopathie an – Erste Hilfe mit kleinen Kügelchen im Alltag – Am Donnerstag, 19. Oktober startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kurs „Erste Hilfe mit kleinen Kügelchen im Alltag“. Dabei handelt es sich um einen kompakten Einführungskurs in die Homöopathie mit insgesamt sechs Terminen.

Naturheilverfahren als sanfter Weg zur Heilung erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Viele Menschen vertrauen auf die Heilkraft homöopathischer Tropfen und der kleinen weißen Globuli-Kügelchen. Im Kurs, der donnerstags von 19:00 bis 21:00 Uhr stattfindet, vermittelt Kursleiterin und Heilpraktikerin Beate Schönborn, welche homöopathischen Mittel bei Schnupfen, Husten, Verletzungen, Magen-Darminfekten und vielen weiteren Erkrankungen helfen können. Von A wie Allergie bis Z wie Zahnschmerzen. Jeder Teilnehmer bekommt ein Skript über die im Kurs vorgestellten Mittel.

Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.