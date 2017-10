Veröffentlicht am 2. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 1. Altenkirchener Club Nacht – Die Schützengesellschaft Altenkirchen, König Jörg I. und Königin Karin laden erstmals am Samstag, 28. Oktober, in die Stadthalle Altenkirchen zur Dance Night ein. In gepflegter Atmosphäre kann zu der Musik von DJ Patrick von PS Event das Tanzbein geschwungen werden. Man kann in Gesellschaft netter Leute und Freunden das ein oder andere gepflegte Bier trinken. Eine Sekt und Cocktailbar wird Bestandteil des Abends sein.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Beginn gegen 20:00 Uhr. Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei der Firma Autobedarf Weller, Kölner Str. 42, 57610 Altenkirchen und bei König Jörg I. Gerharz, Im Hähnchen 15, 5710 Altenkirchen für 8 Euro erhältlich. An der Abendkasse ist die Karte für 10 Euro zu erwerben.