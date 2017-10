Karl-Josef Laumann, CDU-Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, in Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pflegepolitik und „Industrie 4.0“ – Karl-Josef Laumann, CDU-Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, war auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel zu einer gemeinsamen Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes Altenkirchen und der Kreisverbände der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Altenkirchen und Neuwied in die nördlichste rheinland-pfälzische Kreisstadt gekommen. Da Laumann bis zu seiner Minister-Berufung in Düsseldorf Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit und Bevollmächtigter der Bundesregierung für Patienten und Pflege war, ging es in Altenkirchen zunächst um gesundheitspolitische, speziell um pflegepolitische Themenbereiche. In diesem Zusammenhang wies der NRW-Minister auf die sehr enge Zusammenarbeit mit Erwin Rüddel als pflegepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hin. Ein weiteres spezielles vom Arbeitsminister und Sozialpolitiker Karl-Josef Laumann auf die Interessen der Arbeitnehmer hin bezogen sehr sensibel erörtertes Thema war „Industrie 4.0“. „Nicht nur Menschen rücken in der digitalen Welt enger zusammen. Auch Maschinen, Anlagen und Transportsysteme werden immer stärker vernetzt. Der Schritt zur ‚Industrie 4.0‘ ist technologisch und gesellschaftlich eine Herausforderung – Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Arbeitswelt müssen in Einklang gebracht werden. Für Deutschland wird die ‚Industrie 4.0‘ zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor“, hieß es. Foto: Erwin Rüddel, Karl-Josef Laumann Foto: Reinhard Vanderfuhr/Büro Rüddel