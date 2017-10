Veröffentlicht am 5. Oktober 2017 von wwa

LEUTESDORF – NEUWIED – Rhein-Gemeinden auf dem Rad erkunden – WLAN-Fahrrad-Tour startet ein letztes Mal in diesem Jahr – Noch einmal wird kräftig in die Pedale getreten: Beginnend im Weinort Leutesdorf werden anschließend die restlichen drei WLAN-Gemeinden am Rheinufer erkundet. Auf alle Teilnehmer wartet im Anschluss an die Radtour eine Überraschung im Dorfmuseum.

Nachdem die Tour durch die vier Gemeinden der WLAN-Kooperation schon in Weißenthurm, Andernach und Neuwied gestartet ist, beginnt nun die vierte und letzte Fahrrad-Tour am Samstag, 7. Oktober, in Leutesdorf und führt dann gegen den Uhrzeigersinn durch alle vier Gemeinden am Rheinufer. Vom Treffpunkt, am Zolltor in der August-Bungert-Allee, geht es ab 11:00 Uhr entlang der historischen Rheinfront zu den Weinbergen und anschließend weiter rheinaufwärts. Während der Rundfahrt erklärt Radführer Gerhard Petry viele unterhaltsame Hintergrundgeschichten und kleine Anekdoten zu allen Orten. Die Erkundungsreise auf dem Rad endet nach etwa viereinhalb Stunden im Dorfmuseum Leutesdorf, wo auf alle Teilnehmer eine Überraschung wartet.

Die Fahrradtour ist auch für Untrainierte geeignet. Fahrräder und Verpflegung müssen mitgebracht werden, außerdem besteht für jeden Radfahrer eine Helmpflicht. Erwachsene bezahlen inklusive des Fährtickets 6 Euro, Kinder ab zehn Jahren 3,50 Euro. Eine Teilnahme von jüngeren Kindern ist leider nicht möglich. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es in den Tourist-Informationen in Leutesdorf, Andernach, Neuwied und in der Verbandsgemeinde Weißenthurm.