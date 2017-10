Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

REGION WESTERWAL/SIEG – Hohe Lebensqualität mitten in der Natur und doch ganz nah an Bonn-Rhein-Sieg – Auf der Immobilienmesse in Bonn warb die Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen, die Westerwald Bank und die Sparkasse Westerwald-Sieg für die Region als attraktiven Wohnort. Mit den Slogans „Heimat finden bei guter Anbindung“ und „Region Westerwald-Sieg – ganz nach deiner Natur“ wurden Interessenten angesprochen und auf die Vorteile des naturnahen Wohnens aufmerksam gemacht. „Der Westerwald soll auch in Bonn als attraktiver, familienfreundlicher Wohnstandort mit hoher Lebensqualität wahrgenommen werden“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung. „Die Standortattraktivität spielt für Unternehmen eine große Rolle, da mit potentiellen Neubürgern/innen auch Fachkräfte in die Region kommen“.

Die vorhandenen Anbindungen mit dem ICE, über die Autobahn oder auch mit dem Regionalexpress ermöglichen eine gute Erreichbarkeit von Siegburg und Bonn. Die beiden Banken ergänzten die Standortbewerbung durch entsprechende Immobilienangebote aus der Region. „Viele Interessenten schauen mittlerweile genau, was ihnen wichtig ist. Der Traum vom bezahlbaren und großzügigen Eigenheim im Grünen oder das Leben in der Großstadt“, stellt Bettina Dietershagen-Schäfer, Immobilienberaterin der Westerwald Bank, fest. „Wir haben am Messetag bereits einige Kontaktdaten gesammelt und sind gespannt, welche weiteren Gespräche daraus entstehen“, ergänzt Sebastian Schürt von der Sparkasse Westerwald-Sieg.

„Viele Interessenten kamen an den Stand mit den Worten: ‚Den Westerwald kenne ich, da ist es schön!‘ Unser Ziel ist, dass die Region nicht nur als Ausflugsort bekannt ist, sondern auch als attraktiver Wohn- und Arbeitsort im Grünen ins Bewusstsein rückt“, betont Naomi Becker von der Wirtschaftsförderung. Neben ansprechenden Immobilienangeboten und Grundstückspreisen kann der Westerwald im Vergleich zum Bonner Immobilienmarkt auch durch kostenfreie Kitaplätze punkten. Das ist gerade für junge Familien ein wichtiges Entscheidungskriterium. „Zudem gibt es viele Unternehmen und attraktive Arbeitgeber in der Region, die beste Karrierechancen bieten“, fügt Tim Kraft hinzu.

Einig ist man sich, dass man an diesem Projekt seitens der Wirtschaftsförderung, der Westerwaldbank und der Sparkasse Westerwald-Sieg weiterarbeiten möchte und auch im nächsten Jahr gezielt interessierte Menschen angesprochen werden sollen. Weitere Informationen zur Region und Links zu den Immobilienangeboten findet man auch unter www.wir-westerwaelder.de. Ansprechpartnerin bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen ist Naomi Becker, 02681/ 81 -3908, naomi.becker@kreis-ak.de.

Foto: Gemeinsamer Einsatz für die Region: Jörg Diewald, Johannes Lücker, (beide Westerwald Bank eG) Naomi Becker (Wirtschaftsförderung), Sebastian Schürt (Sparkasse Westerwald-Sieg), Ralph Krah und Bettina Dietershagen-Schäfer (Westerwald Bank eG) auf der Bonner Immobilienmesse