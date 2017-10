Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fachtag zum Thema stoffungebundene Süchte – Experten referieren am 19. Oktober in der Kreisverwaltung – Noch restliche, kostenlose Teilnehmerplätze frei – Wenn das Thema Sucht angesprochen wird, denken die meisten erst einmal an Alkohol-, Drogen- oder Medikamentensucht, vielleicht noch an Nikotin. „Süchtige“ Auffälligkeiten zeigen sich bei einer Reihe von Menschen. Es gibt eine Vielzahl von Verhaltensweisen, bei denen kein direkter „Stoff“ konsumiert wird, die aber das übliche Maß sprengen und zu sozialen, psychischen und auch körperlichen Schäden führen können. Gemeint sind ausuferndes Spielen an Spielautomaten oder am Computer, Sportwetten oder andere Spiele im Internet. Auch Kaufsucht oder gefährliche Essstörungen wie die Magersucht müssen hier erwähnt werden.

Die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft des Landkreis Altenkirchen (kurz: PSAG) und der Regionale Arbeitskreis Suchtprävention Rheinland-Pfalz möchten sich an einem Fachtag am Donnerstag, 19. Oktober dieser Problematik widmen und haben dazu drei Fachreferenten eingeladen, die zu „nicht stoffgebundenen“ Süchten vortragen.

Dr. Andrea Haverkramp-Krois, Chefärztin des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie am DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg, wird zum Thema Magersucht sprechen. Von der Ambulanz für Spielsucht an der Uni Mainz referiert Dr. Klaus Wölfling zum Thema Glücksspielsucht und Dr. Kai Müller widmet sich dem Bereich der Internetsucht.

Der Fachtag ist kostenlos und findet am Donnerstag, 19 Oktober, in der Zeit von 09:00 bis circa 13:15 Uhr, im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Altenkirchen statt. Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an Fachpublikum; interessierte Bürgerinnen und Bürger sind auch gerne eingeladen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Teilnehmerzahl sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich. Diese kann per Email an: mario.christian@kreis-ak.de oder per Fax unter: 0 26 81/ 81- 27 00 erfolgen.

Die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft des Landkreises Altenkirchen (PSAG) ist ein Zusammenschluss von Betroffenen-, Angehörigenvertretern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindepsychiatrie und setzt sich satzungsgemäß seit mittlerweile über 20 Jahren für die Verbesserung der Situation psychisch kranker Menschen im Landkreis Altenkirchen ein.