Veröffentlicht am 30. September 2017 von wwa

SIERSHAHN – Schulhefte für Erstklässler – Westerwald Bank verteilt Grundausstattung an I-Dötzchen in Siershahn – Eine Grundausstattung an Schulheften übergab die Westerwald Bank an die Berggarten-Schule in Siershahn. Die Kinder freuten sich sehr darüber. Die Berggarten-Schule ist ein Förder- und Beratungszentrum (FBZ) sowie eine Förder- und Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Das FBZ berät Schulen, Kitas und Erziehungsberechtigte bei pädagogischen Problemen und versucht gemeinsam mit den Stammschulen für Beratung sonderpädagogischen Förderbedarf zu vermeiden, bzw. zu reduzieren.

Die Westerwald Bank hat die Schulhefte-Aktion zum wiederholten Male in Kooperation mit dem Lernmittelhilfe e.V. für die ABC Schützen organisiert. Die Schule durfte sich die Farbe, das Logo und den Schriftzug aussuchen. Zusätzlich gab es 2017 die Möglichkeit, neben diesem Standard-Layout, ein bei Kindern beliebtes Janosch-Motiv zu wählen.

„Die Westerwald Bank legt schon seit vielen Jahren einen ihrer Förderschwerpunkte auf Bildung und Ausbildung“, erklärte Kundenberaterin Kim Hoffmann von der Westerwald Bank in Selters. „Das fängt schon bei den Kleinsten an.“ Die Schulleiterin Nicole Lohse bedankte sich herzlich für die Unterstützung.

Foto: (v.l.): Kim Hoffmann (Kundenberaterin Westerwald Bank) mit Schülern verschiedener Jahrgangs- und Klassenstufen und Schulleiterin Nicole Lohse (r.).