20jähriger BMW Fahrer überlebt schweren Verkehrsunfall auf der K 53 nicht

Veröffentlicht am 29. September 2017 von wwa

KOBLENZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 53 – 20jähriger BMW Fahrer verstirbt im Krankenhaus – Ein 20jähriger BMW Fahrer befuhr mit seinem BMW am Donnerstagnachmittag, 28. September, gegen 17:00 Uhr die Kreisstraße 53 aus Richtung Argenthal kommend in Fahrtrichtung Altweidelbach. Der junge Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und schlug mit der Fahrerseite in einen Baum ein. Bedingt durch den heftigen Anstoß wurde der Fahrer in

dem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Mainz eingeliefert. Bedingt durch die Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen war die K 53 über mehrere Stunden voll gesperrt.

Der 20jährige Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Abend in der Uni-Klinik in

Mainz.