A K T U E L L – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 260 – Vollsperrung

Veröffentlicht am 29. September 2017 von wwa

A K T U E L L – FACHBACH – Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang – Freitagmorgen, 29. September, um 06:27 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 im Bereich der Zufahrt Fach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße in Richtung Nassau und wollte nach links in Richtung Fachbach abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen Kradfahrer im Gegenverkehr in Richtung Koblenz. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Derzeit ist die B 260 in diesem Bereich zur Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Sperrung wird nach derzeitigem Stand bis etwa 10:00 Uhr andauern, entsprechende Umleitungen wurden eingerichtet. Quelle: Polizei