Veröffentlicht am 29. September 2017 von wwa

WISSEN/KOBLENZ – Praktische Ausbildung zum Erwerb des Sportbootführerscheins See erfolgreich in Koblenz an der Mosel abgeschlossen – Das Einstudieren von Manövern und praktische Seemannschaft prägten den letzten umfangreichen Ausbildungsabschnitt vor der Führerscheinprüfung – Der letzte Ausbildungsabschnitt zum Bootsführer auf Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen wurde kürzlich erfolgreich in Koblenz-Metternich an der Mosel abgeschlossen. Neben theoretischer Stoffvermittlung wie etwa Motoren- und Bootskunde galt es nunmehr an fünf Wochenenden im September insbesondere Fahrpraxis auf dem Wasser zu erlangen. Dabei waren verschiedene Manöver, wie etwa An- und Ablegen unter Maschine, Wenden auf engem Raum, Fahren nach Schifffahrtszeichen/Landmarken, Manöverschallsignale, Rettungsmanöver unter Maschine, kursgerechtes Aufstoppen sowie Anlegen einer/s Rettungsweste/Sicherheitsgurt weitere Themen. Bei der praktischen Ausbildung für den Erwerb des Bootsführerscheins „See“ gab es zusätzliche Navigationsübungen. Dort galt es, Kurs aufzunehmen und nach Steuerkompass zu fahren. Obwohl dieses Pflichtmanöver sehr leicht klang, forderte es von den Bootsführerscheinanwärtern ein hohes Maß an Konzentration ab. Mehrere Dinge gleichzeitig im Auge zu behalten, wie etwa die Beachtung der Schiffsverkehrs sowie Sicherheit an Bord und dabei dennoch sicher zu navigieren, wurde intensiv geübt. Dabei durfte natürlich der Gebrauch des Handpeilkompasses als zusätzliches Navigationsgerät neben dem eingebauten Steuerkompass nicht fehlen. Während dieser Übung mussten die Azubis Peilungen durchführen und den Magnetkompasskurs der vorgegebenen und dann anvisierten Objekte formgerecht angeben. Zwar waren beide Kompasse schon in den theoretischen Ausbildungsabschnitten Thema, aber der praktische Einsatz auf dem Boot zeigte doch so kleinere Tücken beim Kursaufnehmen und Peilen bei unruhigem Fahrwasser. Die Ausbilder an Bord, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, und Kevin Withs von der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg) reagierten mit Tipps und weiteren Anregungen, um den Bootsführerscheinanwärtern die letzte Unsicherheit bei der Navigation zu nehmen, bevor weitere Pflichtmanöver eingeübt wurden. Selbstverständlich durften der sichere Umgang mit Tauwerk und Anfertigen von speziellen Knoten im praktischen Teil der Ausbildung sowie ein Schleusenkurs in der Koblenzer Berufsschifffahrtsschleuse und Besichtigung deren Steuerstand nicht fehlen.

Besondere Kennzeichen dieses Lehrgangs seien die hohe Motivation und durchweg hervorragende Mitarbeit während der einzelnen Blockseminare, bilanzierte Lehrgangsleiter Wienand erfreut und wünscht den Azubis alles Gute bei der bevorstehenden Führerscheinprüfung.

Wienands besonderer Dank galt dem Hämmscher DLRGler Kevin Wirths, der sein eigenes Sportboot zu Ausbildungszwecken zur Verfügung stellte. Ohne dieses Wohlwollen wäre der Erwerb des SBF See nicht möglich gewesen und hätte sich daher mit einem Boot der DLRG-Ortsgruppe Hamm an der Sieg auf den SBF Binnen beschränken müssen.

Die WTD 41, Außenstelle Koblenz, hat dankenswerterweise Moselsaal, Gelände sowie Schutzhafen zu Ausbildungszwecken bereitgestellt. Die DLRG unterstützte mit Wachleiter Klaus Hoffman als Rettungsdienst und materiell mit Tauwerk und Knotenbrett. Hauptfeldwebel d.R. Harald Voit und Stabsunteroffizier d.R. Wolfgang Ziolkowski kümmerten sich um angenehme Rahmenbedingungen während der Lerneinheiten zur Entlastung der Ausbilder. Damit wurden die Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen optimiert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz, Außenbezirk Brodenbach, ermöglichte die Besichtigung des Steuerstandes der Schleuse Koblenz mit Führung und Unterweisung. (aw)Fotos: Marcus Klein/Axel Wienand/Kevin Wirths