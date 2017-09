Veröffentlicht am 29. September 2017 von wwa

NEUWIED – OB-Wahl: Wahlausschuss erklärt Ergebnis für amtlich – Stichwahl am 15. Oktober zwischen Jan Einig und Michael Mang – Jetzt ist es offiziell: In seiner Sitzung am Mittwochnachmittag beschloss der Wahlausschuss der Stadt Neuwied das amtliche Endergebnis der Oberbürgermeisterwahlen. Demnach erlangte im ersten Urnengang keiner der vier angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit. Jan Einig (CDU) erhielt 38,65 Prozent der Stimmen, Michael Mang (SPD) kam auf 33,27 Prozent. Für den als Einzelbewerber angetretenen Ulrich Adams votierten 22,5 Prozent der Wähler, Paul Peter Baum (FDP) landete bei 5,57 Prozent. Damit steht fest: Einig und Mang gehen am 15. Oktober in die Stichwahl.