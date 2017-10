Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Briefwahlbüro öffnet zur Stichwahl seine Türen – Wahl auch gegen Vorlage des Personalausweises möglich – Die Briefwahl wird von Wahltermin zu Wahltermin beliebter. Rund 30 Prozent nutzten beim Votum am 24. September diese Möglichkeit. Da ist es fast logisch, dass das Briefwahlbüro der Stadtverwaltung auch zur Stichwahl wieder öffnet.

Das Briefwahlbüro, das Neuwieder Wähler für die Oberbürgermeister-Stichwahl aufsuchen können, ist ab Montag, 2. Oktober, wieder geöffnet. Es befindet sich erneut in der dritten Etage des Verwaltungsgebäudes der Stadtverwaltung in der Engerser Landstraße 17. Dort kann der Wahlberechtigte einerseits seine Briefwahlunterlagen beantragen und mitnehmen, anderseits aber auch direkt sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen. Da es sich um eine Stichwahl handelt, hat jeder Wähler nur eine Stimme. Er kann sich zwischen den beiden Kandidaten Jan Einig (CDU) und Michael Mang (SPD) entscheiden. Grundsätzlich stehen den rund 50.000 Neuwieder Wahlberechtigten am Wahltag 50 Wahlräume zur Abgabe der Stimme an der Urne zur Verfügung.

Das Team des Briefwahlbüros steht natürlich in allen Fragen rund um die Wahl mit Rat und Tat zur Seite. Ein weiteres Service-Angebot des Wahlamtes ist es, die Briefwahlunterlagen wieder auch ab Donnerstag, 28. September, unter www.neuwied.de/briefwahl.html online beantragen zu können. Selbstverständlich können die Briefwahlunterlagen auch per Post beantragt werden. Ein entsprechender Antrag findet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Übrigens: Die Wahlbenachrichtigungen, die bereits für die kombinierte Bundestags-, Landrats- und Oberbürgermeisterwahl am 24. September verschickt wurden, haben ihre Gültigkeit behalten. Wichtig zu wissen: Falls diese Wahlbenachrichtigung, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr vorliegt, ist die Wahl auch gegen Vorlage eines Lichtbilddokuments (Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Krankenkassenkarte) möglich.

Das Briefwahlbüro befindet sich in der dritten Etage des Verwaltungsgebäudes der Stadtverwaltung, Engerser Landstraße 17. Es ist montags bis mittwochs von 08:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.