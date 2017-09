Veröffentlicht am 30. September 2017 von wwa

NRK – Landkreis Neuwied investiert 350.000 Euro – Erneuerung der Fensteranlagen und ein neues Beleuchtungskonzept an der Heinrich-Heine-Realschule Plus in Neuwied – Ein Banner am Gerüst an der Heinrich-Heine-Realschule plus in Neuwied macht für jedermann sichtbar, dass an der Schule wieder gebaut wird. „Im vergangenen Jahr haben wir die Sporthalle teilweise energetisch saniert und einen Anbau mit einer hochmodernen Biomasseheizungsanlage errichtet“, erklärte Landrat Rainer Kaul, der nun den zweiten Bauabschnitt zur energetischen Sanierung des Schulgebäudes gemeinsam mit Schulleiter Mike Klüber besichtigten konnte.

Kathrin Weiß, die beim Immobilienmanagement des Landkreises diese Maßnahme betreut, ergänzt: „Im Rahmen dieses Bauabschnitts sollen die noch aus dem Baujahr stammenden Bestandsfenster im Atrium der Schule gegen Aluminiumfenster entsprechend der Energieeinsparverordnung (EnEV) ausgetauscht werden. Die Erneuerung der Fenster und die damit verbundene Verbesserung des U-Wertes von Rahmen und Scheibe tragen zu einer deutlichen Einsparung von Primärenergie bei.“

Wegen der Montage der neuen Fensteranlagen mussten in den angrenzenden Fluren und Treppenhausräumen die vorhandenen Unterdecken sowie die daran montierte Beleuchtung teilweise demontiert und erneuert werden. Das neue Beleuchtungskonzept sieht hier ebenfalls den Einbau von LED-Paneel-Rasterleuchten entsprechend den Anforderung der ENEV vor. „Wir sind dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz sehr dankbar, die uns aufgrund der guten Projektbewertung mit 90 Prozent der Gesamtkosten von 350.000 Euro fördern“, schließt Landrat Kaul seine Ausführungen zu dieser Maßnahme.

Foto: Landrat Rainer Kaul (6.v.l.) konnte nun den zweiten Bauabschnitt zur energetischen Sanierung des Schulgebäudes gemeinsam mit Schulleiter Mike Klüber (5.v.l.) besichtigten.