Zur Wahlnachlese trafen sich SPD-Kreisvorstand und Kreisausschuss Neuwied

Veröffentlicht am 29. September 2017

NEUWIED – Zur Wahlnachlese traf sich der SPD-Kreisvorstand und Kreisausschuss Neuwied im „Leyscher Hof“ in Leutesdorf zur Beratung über die Wahlergebnisse der Bundestags- und Kommunalwahlen vom Wochenende. – Kreisvorsitzender Fredi Winter bedankte sich zunächst bei den Kandidaten Martin Diedenhofen und Michael Mahlert sowie ihren Teams, die über viele Monate unermüdlichen Einsatz im Wahlkampf gezeigt haben. Er bedauerte es sehr, dass das Direktmandat im Bundestag und auch die Landratswahl nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

„Bei dem negativen Trend im Bund haben beide Kandidaten hervorragende Ergebnisse erzielt und sie können stolz darauf sein“, so Fredi Winter wörtlich. Ein besonderes Lob erhielten die Jungsozialisten, die einen noch nie dagewesenen Schwung in den Wahlkampf gebracht hatten.

Die Teilnehmer der Sitzung begrüßten mit überwältigender Mehrheit, dass die Bundes-SPD nun den Weg in die Opposition verfolge und erhofft sich eine grundlegende Erneuerung um dann in vier Jahren an alte Wahlerfolge wieder anknüpfen zu können. Auch bei der Kreis-SPD werde man die entsprechenden Veränderungen nun konstruktiv begleiten und sich noch stärker als bisher programmatisch zu Wort melden. Dieser Herausforderung wird sich der SPD-Kreisverband in seinen kommenden Veranstaltungen stellen und die nun begonnene Diskussion vertiefen. Im aktuellen Fokus stehen zunächst allerdings die Bürgermeisterwahlen in Rengsdorf/ Waldbreitbach und die OB-Wahlen in Neuwied.

In Rengsdorf/ Waldbreitbach hat Hans-Werner Breithausen nur knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Bei der Stichwahl am 15. Oktober geht es hier vor allem darum die Menschen zur Wahl zu motivieren und zu mobilisieren. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Neuwied hat SPD-Kandidat Michael Mang ein sehr gutes Ergebnis erzielt, trotz der starken Konkurrenz durch einen unabhängigen Bewerber aus dem eigenen Lager. Auch hier wird am 15. Oktober die Stichwahl erfolgen. Michael Mang wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ohne die Wahlbenachrichtigung, nur mit einem Ausweis wählen gehen könnten und dass es natürlich auch wieder die Möglichkeit der Briefwahl gebe. Diese kann bei der Stadtverwaltung beantragt werden.

„Die SPD im Kreis Neuwied steht voll hinter ihren Kandidaten Hans-Werner Breithausen und Michael Mang. Wir werden beide mit allen Möglichkeiten unterstützen und sind optimistisch, dass wir am 15. Oktober ohne den Bundestrend auch wieder tolle Ergebnisse vor Ort bekommen werden“, so Pressesprecher Sven Lefkowitz abschließend.

Foto: Zum Gruppenfoto stellten sich Mitglieder des Kreisausschusses mit den Kandidaten auf: (v.l.): Fredi Winter, Iris Nengel, Volker Mendel, Horst Rasbach, Martin Diedenhofen, der Neuwieder OB-Kandidat Michael Mang, Michael Mahlert, Petra Jonas, Rainer Kaul, Sven Lefkowitz, Hannelore Gröhbühl