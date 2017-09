Veröffentlicht am 30. September 2017 von wwa

KIRCHEN – Kleiderstube geschlossen – Die Kleiderstube bleibt am Mittwoch, 04. Oktober, aufgrund des Feiertages am 03. Oktober und des Wechsels von Sommer- auf Winterkleidung, geschlossen. In der darauffolgenden Woche Mittwoch, 11. Oktober, kann wieder Kleidung von 10:00 bis 15:00 Uhr abgegeben werden.