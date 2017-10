Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN – Es sind noch Plätze frei in den Ferienkursen der Hochschule Koblenz – Es sind noch Plätze frei in den Ferienkursen der Hochschule Koblenz für Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen, die die Gelegenheit nutzen möchten, am RheinMoselCampus Koblenz oder am RheinAhrCampus Remagen Hochschulluft zu schnuppern. Die Teilnahme ist kostenlos, vorherige Anmeldung ist erforderlich. Den Anfang macht am 4. Oktober der Ferienkurs „Robotik und Technomathematik“ für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren am RheinAhrCampus in Remagen. Nach einer detaillierten Einführung in die technomathematischen Grundlagen programmieren und simulieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen Gruppen diverse Roboterbewegungen in einem Rechnerraum an PCs. Im Anschluss senden sie ihre Programme via Internet ins Robotiklabor an reale Roboter und beobachten die Ausführung zuerst im Livestream und danach auch live im Robotiklabor.

Ebenfalls in den Herbstferien findet am 9. Oktober der Ferienkurs „Erneuerbare Energien – welchen Anteil leistet Maschinenbau?“ für 13 bis 16 Jährige am RheinMoselCampus in Koblenz statt. Dieser Kurs zielt darauf ab, den interessierten Schülerinnen und Schülern das theoretische Wissen dieser Themen zu vermitteln und in praktischen Versuchen die täglichen Aufgaben der ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieure näher zu bringen.

Vom 11. bis 12. Oktober starten dann am RheinMoselCampus Koblenz die Ferienkurse „Arduino-Mikrocontroller“, “Innovative Produktentwicklung unter Anwendung von 3D Bauteilerfassung“ und die “MINT-Teenager-UNI: Girls go MINT! Phänomene des Wassers“, letztgenannter nur für Schülerinnen. In diesen Kursen werden die technikinteressierten Jugendlichen die Funktionsweise und Programmierung von Arduino-Mikrocontrollern, im Rapid-Prototyping-Labor das lichtbasierte 3D-Drucken sowie im Wasserbaulabor die Phänomene des Wassers kennen lernen. Für die zweitägigen Kurse können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer von MINT-zertifizierten Schulen fünf MINT-Punkte gutschreiben lassen. Die Anmeldung erfolgt auf der Homepage der Hochschule Koblenz unter www.hs-koblenz.de/ferienkurse.