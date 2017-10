Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – „Mit mir nicht“ – Selbstbehauptungskurs für junge Mädchen – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Schulsozialarbeit Gebhardshain einen Selbstbehauptungs-Aufbaukurs an. Dieser richtet sich an junge Frauen im Alter zwischen elf bis 13 Jahren und findet am Samstag, 21. Oktober in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr statt.

Unter dem Motto „Mit mir nicht“ werden die im Grundkurs gewonnenen Techniken wiederholt und vertieft. Die jungen Teilnehmerinnen lernen verschiedene Befreiungsmöglichkeiten aus Haltegriffen und Bodenlagen. In Gesprächen, Rollenspielen und Übungen erfahren die Mädchen, wie sie mögliche bedrohliche Situationen erkennen und vermeiden können. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Jugendamt der Kreisverwaltung, Anna Beck, Telefon: 02681 81-2513 oder per Email unter Anna.Beck@kreis-ak.de.