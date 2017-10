Veröffentlicht am 1. Oktober 2017 von wwa

OBERBIEBER – Bunter Kaffeenachmittag mit Michael Mang in der Altentagesstätte der AWO in Oberbieber – Am Mittwoch, 11. Oktober, findet ab 15:00 Uhr ein bunter Kaffeenachmittag mit Michael Mang in der Altentagesstätte der AWO in Oberbieber statt. Der Kandidat um das Amt des Oberbürgermeisters, Michael Mang, freut sich seine Pläne für Neuwied vorzustellen und Fragen zu beantworten. Für das leibliche Wohl wird eine Kuchenauswahl vorhanden sein. Ingrid Ely-Herbst lädt hiermit alle interessierten Bürger, Senioren und Nicht-Senioren, in die Altentagesstätte in der alten Schule und freut sich auf einen informativen Nachmittag.