Veröffentlicht am 28. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEUWIED – Erlebnispädagogische Zertifikatsausbildung für pädagogische Fachkräfte aus der Region – Die Interessengemeinschaft „Abenteuersport und Erlebnispädagogik“ bietet in 2017 einen Auffrischungskurs und für das kommende Jahr einen neuen Grundkurs an – Die Interessengemeinschaft „Abenteuersport und Erlebnispädagogik“ ist aus dem gleichnamigen Arbeitskreis entstanden, der seit 1990 im nördlichen Rheinland-Pfalz zahlreiche Multiplikatorenseminare angeboten hat. Weit über 250 pädagogische Fachkräfte haben seither den Grundkurs zum Erlebnispädagogen durchlaufen und die unterschiedlichsten Qualifizierungsseminare besucht.

Die Interessengemeinschaft besteht aus den Jugendämtern der Landkreise Neuwied und Altenkirchen sowie der Stadt Koblenz. Eine Kooperation besteht mit dem Pfadfinderlager Brexbachtal, dem Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie GmbH in Neuwied und der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf.

Die Interessengemeinschaft bietet für pädagogische Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe erlebnispädagogische Fortbildungen an. Die Ausbildung ist beim Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung des Landes Rheinland-Pfalz (IFB) anerkannt.

Die Ausbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte wie Erzieher/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen sowie Studenten/innen in höheren Semestern pädagogischer Fachrichtungen und in der Kinder- und Jugendarbeit erfahrene Übungsleiter/innen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt.

Die Zertifikatsausbildung zum Erlebnispädagogen wird in einem Bausteinsystem aus Grund- und Qualifizierungskursen angeboten. Der Grundkurs besteht aus vier zweitägigen Seminareinheiten, die jeweils von einem, der in der Interessengemeinschaft vertretenen Jugendämter/Kooperationspartner federführend ausgerichtet werden. Termine für den Grundkurs 2018 stehen noch nicht fest. Nach der Teilnahme an drei Qualifizierungskursen, welche innerhalb von drei Jahren nach erfolgreichem Abschluss des Grundkurses erfolgen muss, erhalten Sie ein Zertifikat, aus dem die Fortbildungsinhalte und Seminarstunden klar hervorgehen. Zur Verlängerung der Gültigkeit des Zertifikates muss alle 2 Jahre, insbesondere im Bereich der Sicherheitstechniken und Sicherungskunde, eine Auffrischung durch einen Qualifizierungskurs erfolgen.

Die Teilnahmegebühr für die Qualifizierungskurse und den Vertiefungskurs beträgt je 110 Euro und für den Grundkurs 420 Euro.

Seit 2008 ist Karsten Schroeter als Referent für die Interessengemeinschaft tätig. Er ist selbständiger Abenteuersport- und Erlebnispädagoge, Hochseilgarten- und Kletterwaldtrainer und zertifizierter Sicherheitstrainer für mobile Seitbauten nach RCTA. Er führt Outdoor- und Teamtrainings sowie Teamevents durch.

In diesem Jahr bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf am 18. November ein eintägiges Auffrischungsseminar in Rengsdorf an. Kosten 55 Euro, Anmeldeschluss ist der 03. November.

Dieser Kurs richtet sich einerseits an die Teilnehmer, die ganz frisch aus dem Grundkurs kommen und ihre Kenntnisse noch weiter vertiefen möchte, andererseits an die Teilnehmer die etwas aus der Übung gekommen sind und sich für den nächsten Qualifizierungskurs fit machen wollen. Natürlich kann dieser Auffrischungskurs auch hervorragend dazu genutzt werden, um als Neuling in die Welt der Erlebnispädagogik hinein zu schnuppern und eine Entscheidungsgrundlage für den Einstieg in den Grundkurs 2018 zu erhalten. Da die Plätze für den Auffrischungskurs sehr begehrt und begrenzt sind, wird um eine zeitnahe Anmeldung bei der Kreisjugendpflege Neuwied gebeten.

Weitere Informationen zu der Ausbildung und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: Kreisverwaltung Neuwied: Simone Höhner/ Franlin Toma, Telefon: 02631-803621 oder 02631-803442, jugendarbeit@kreis-neuwied.de