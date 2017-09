Doris Herrmann 40 Jahr im öffentlichen Dienst

Veröffentlicht am 28. September 2017 von wwa

WEYERBUSCH – 40 Jahre im öffentlichen Dienst und dabei den Belangen der Kleinsten in der Gesellschaft gewidmet – Doris Herrmann aus Weyerbusch feierte am 1. September 2017 ihr 40jähriges Dienstjubiläum. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Heinz Düber sprach ihr im Rahmen einer Feierstunde für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste sowie das persönliche Engagement Dank und Anerkennung aus und überreichte eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk.

Doris Herrmann durchlief in den Siebzigerjahren die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Ihr Anerkennungsjahr absolvierte sie in der Kindertagesstätte Neitersen. Von 1978 bis 1980 war sie hier anschließend Mitarbeiterin in der Gruppe und danach ein Jahr lang Gruppenleiterin. Im September 1981 übernahm sie die Leitung im Kindergarten Mehren. Im Oktober 2008 erfolgte ihre Umsetzung zur Kindertagesstätte Busenhausen, wo sie ebenfalls die Leitung inne hatte. Seit Januar 2011 ist sie in der Kita Kircheib als Gruppenleiterin tätig. Vom Personalrat übermittelte Anika Talhoff die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen.