Veröffentlicht am 28. September 2017 von wwa

NEUWIED – Nach erstem Urnengang Stichwahl erforderlich – Keiner der Kandidaten erlangt absolute Mehrheit – Ein spannender Abend im Rathaus in der Deichstadt. Nach Auszählung der Bundestagswahlen erschienen nach und nach die Ergebnisse der Landratswahl, die recht knapp zu Gunsten des Beigeordneten Achim Hallerbach endeten. Gegen 22:00 Uhr trafen die Oberbürgermeisterkandidaten Mang und Einig mit ihren Fraktionen im Rathaus ein und informierten sich über den Stand der Auszählungen.

Das vorläufige Endergebnis der Oberbürgermeisterwahlen in der Stadt Neuwied machte deutlich: Keiner der vier angetretenen Kandidaten erlangte im ersten Urnengang die absolute Mehrheit. Jan Einig (CDU) lag kurz vor 23 Uhr bei knapp 39 Prozent, Michael Mang (SPD) bei knapp 33,5. Der als Unabhängiger angetretene Ulrich Adams kam auf mehr als 22 Prozent, Peter Paul Baum (FDP) blieb unter 6 Prozent. Damit steht fest: Einig und Mang gehen am 15. Oktober in die Stichwahl. Während sich Paul Baum kurz im Rathaus zeigte blieb Uli Adams in seinem Weinhaus und diskutierte mit Freunden über Neuwieds Zukunft. Bei der Stichwahl wird es nochmal spannend weil die restlichen Parteien ohne Kandidaten möglicherweise eine Empfehlung für einen Kandidaten heraus geben. (ebam) Fotos: Reckeb