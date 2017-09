SPORTING Taekwondo startet erfolgreich in die Herbstsaison

Veröffentlicht am 28. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – 5x Gold in Hessen – – Weiter geht es für SPORTING Taekwondo in der Herbstsaison. Beim ersten Turnier startete ein Team von 8 Kämpfern in Gelnhausen grandios in die zweite Jahreshälfte. Alle Fighter des Teams begannen mit einem Sieg in ihrem Auftaktkampf. Stolze Zweitplatzierungen gab es für Max Morozov, Ilias Fdil und Maik Schulz. Alle anderen Kämpfer des Teams besiegten mehrere Kämpfe hindurch jeden Gegner und erreichten den ersten Platz ganz sicher.

Alexander Nau wurde in die höhere Gewichtsklasse gestuft, was ihn jedoch nicht davon abhielt sich durchzusetzen. Jill-Marie Beck nutzte dieses Turnier als Test für die Polish Open und gewann deutlich gegen eine Gegnerin aus Tschechien. Auch Moritz Pauli sicherte sich mit sehr guter Leistung die Erstplatzierung.

Raphael Jaschin begegnete ein größerer tschechischer Gegner im Finale. Step by step sammelte der SPORTING –Kämpfer einen Pinkt nach dem anderen und bezwang ihn schließlich deutlich. Julien Pascal Weber rundete mit seiner Erstplatzierung das Quintett der Turniersieger von SPORTING Taekwondo ab.

Next Stop: Arnsberg Cup in Lüdenscheid! Wer sich über den Verein informieren möchte, kann dies unter 01609 4504797 oder im Internet unter www.sporting-taekwondo.de tun.