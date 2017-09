Motorsense im Wert von 720 Euro gestohlen

Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

WISSEN – Diebstahl von Motorsense – Am Dienstag, 26. September wurde durch die Gemeinde im Einmündungsbereich L267/K61 die Böschung gesäubert. Der PKW mit Anhänger, auf dem das erforderliche Werkzeug transportiert wurde, war in der Bushaltebucht abgestellt. Nach Beendigung der Arbeiten wurde festgestellt, dass unbekannte Täter, eine auf dem Anhänger abgelegte Motorsense im Wert von 720 Euro entwendet hatten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wissen unter der Telefon: 02742/935-0