Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kirche trifft Landwirtschaft – Dialog zum Thema “Strukturwandel in Kirche und Landwirtschaft“ – Die Evangelische Landjugendakademie (LJA), Dieperzbergweg 13 bis 17, Altenkirchen hat im Frühjahr 2017 einen Dialog zwischen Kirche und Landwirtschaft initiiert und möchte nun auf Wunsch der Teilnehmenden diesen mit einem weiteren Termin am Donnerstag, 05. Oktober in der LJA fortführen.

Beginn ist um 18:30 Uhr mit einer Hofbesichtigung auf dem Hof der Familie Silke und Matthias Augst, Mühlenweg 30, in 57612 Helmenzen, die sich ihre eigenen Strukturen erfolgreich aufgebaut haben. Anschließend ist gegen 20:00 Uhr Treffen in der Evangelischen Landjugendakademie, um mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche und Landwirtschaft weiterzusprechen.

In der Landwirtschaft finden ständig Anpassungsprozesse statt, und die Landwirte stehen immer wieder vor existenziellen Fragestellungen: Wie soll es mit dem Betrieb weitergehen? Expandieren und den Viehbestand vergrößern oder doch nur noch Ackerbau? Konventionelle Bewirtschaftung oder Biobetrieb?

Auch viele Kirchengemeinden fragen sich derzeit, wie es denn weitergehen soll, wenn kaum noch jemand zu den Gottesdiensten kommen will oder wie die steigenden Kosten im Kirchenhaushalt noch gedeckt werden sollen.

Veränderte Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel demographische Entwicklungen, politische Vorgaben, wirtschaftliche Zwänge oder gesellschaftliche Entscheidungen führen oft dazu, dass man sich neu orientieren oder ausrichten muss. Alte Strukturen müssen überdacht und gegebenenfalls “über Bord“ geworfen werden. Warum fallen Strukturveränderungen dem Menschen oft so schwer? Ist es die Ungewissheit und die Angst vor Neuem? Oder ist er einfach nur zu bequem und hält lieber an alten Gewohnheiten fest? Wie der Strukturwandel in Kirche und Landwirtschaft zu meistern ist, soll besprochen werden und dazu ist jeder eingeladen, sich an der gemeinsamen Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen finden sich unter 02681 9516 -15 oder info@lja.de.