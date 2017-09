14jähriger Farradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

RENNEROD – Schwerer Verkehrsunfall mit 14jährigem Radfahrer – Dienstagabend, 26. September, gegen 19:45 Uhr, befuhr eine 21jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg mit ihrem Wagen die B 54 in der Ortslage Rennerod in Richtung Emmerichenhain. An einem Fußgängerüberweg mit Ampelschaltung wollte ein 14jähriger Fahrradfahrer aus der VG Rennerod die B 54 überqueren. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer. Dabei erlitt der 14 Jährige lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde in ein Klinikum nach Siegen eingeliefert. Quelle: Polizei