Motorradfahrer auf der B 42 tödlich verunglückt

Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

LINZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 42 bei Linz – Am Dienstagabend, 26. September, um 20:00 Uhr, ereignete sich auf der B 42 in der Ortsdurchfahrt Linz ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. In den Verkehrsunfall waren ein PKW- und ein Motorradfahrer verwickelt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall in Folge einer Vorfahrtsmissachtung durch die Fahrerin des PKW im Rahmen eines Abbiegevorganges. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Quelle: Polizei