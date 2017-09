Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

HAMM – Volksbank Hamm spendet an die Sonnenbergschule in Rosbach – Über eine großzügige Spende in Höhe von insgesamt 2.000 Euro freute sich die Sonnenbergschule in Windeck-Rosbach. Den beiden in Rosbach ansässigen Genossenschaftsbanken ist ein großes Anliegen, in die Bildung der Schülerinnen und Schüler ihres Geschäftsgebietes zu investieren. Gemeinsam mit der Rosbacher Raiffeisenbank eG hat die Volksbank Hamm/Sieg eG eine Unterstützung von je 1.000 Euro der Schule zur Verfügung gestellt.

Das Geld wird in die Spielanlage des Außenbereiches einfließen. „Über diese Spende haben wir uns enorm gefreut und umgehend ein multifunktionelles Kleinspielfeld für den Schulhof gekauft“, so Konrektorin Maike Schmidt. „Jedes Jahr spendet die Volksbank Hamm/Sieg eG mehrere Tausend Euro für die Förderung örtlicher Vereine und Projekte. Wir sehen solche Anschaffungen als gute Investition in die Zukunft“, so Dieter Schouren, Vorstandmitglieder der Volksbank Hamm/Sieg eG.

Foto: (v.l.): Maike Schmidt (Konrektorin), Oliver Cremer (1. Vorsitzender Förderverein), Joachim Kronimus (Vorstand der Raiffeisenbank Rosbach eG) und Dieter Schouren (Vorstand der Volksbank Hamm/Sieg eG)