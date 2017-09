Veröffentlicht am 27. September 2017 von wwa

HAMM – Volksbank Hamm/Sieg unterstützt die Grundschule Etzbach – Über eine sehr großzügige Spende in Höhe von 3.000 Euro freute sich die Grundschule Etzbach. Das Geld wird in die digitale Förderung der Schülerinnen und Schüler einfließen. „Medienkompetenz macht Schule“. Ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz.

„Über diese Spende haben wir uns sehr gefreut. Die uns zur Verfügung gestellten zusätzlichen Mittel, eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten, die noch fehlenden Laptops anzuschaffen“, so Volker Hasselbach. Jedes Jahr investiert die Volksbank Hamm/Sieg eG mehrere Tausend Euro Spendengelder in die Förderung örtlicher Vereine und Projekte. „Es ist uns immer ein Anliegen, in die Bildung der Schülerinnen und Schüler unseres Geschäftsgebietes und somit in die Zukunft zu investieren“, so Dieter Schouren, Vorstandmitglieder der Volksbank Hamm/Sieg eG.

Foto: (v.l.): Uwe Lindenpütz (Vorstand), Andrea Knipp (Integrationskraft), Volker Hasselbach (Schulleiter), Sabine Rosner (Klassenlehrerin) und Dieter Schouren (Vorstand)